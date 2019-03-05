У Чорному морі стартували військові навчання НАТО з участю понад 1100 солдатів

Військово-морські навчання НАТО Poseidon 19 стартували у Чорному морі поблизу Румунії. Про це повідомляє прес-служба ВМС Румунії.

“Понад 1100 солдатів візьмуть участь у перших багатонаціональних навчаннях, організованих військово-морськими силами Румунії в 2019 році під назвою “Посейдон 19″, які пройдуть з 1 по 8 березня в районах румунських територіальних вод і в міжнародних водах на західній стороні Чорного моря”, – йдеться в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь 10 румунських військових кораблів, а також чотирма іноземними військовими кораблями з Болгарії, Німеччини, Іспанії та Туреччини, двома швидкохідними дайверами. Повітряні послідовності навчань будуть надані вертольотом Puma Naval, двома Міг-21 LanceR і двома F-16 ВПС Румунії.

Основна мета навчань – зміцнення взаємодії між суднами та екіпажами, які беруть участь у багатонаціональному контексті, та сертифікація можливостей румунського флоту, наданих НАТО в майбутній період.