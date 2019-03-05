У Львові виправдали суддю від хабарів, бо докази у його справі знищено

Верховний суд поставив крапку в багаторічній судовій епопеї в хабарницькій справі судді Ганича.

Весь цей час суддя Залізничного райсуду м. Львова Ігор Ганич перебував під підпискою про невиїзд.

Формально з посади судді він вийшов у відставку у грудні 2017 року, хоча останні 7 років рішення не ухвалював і був відсторонений.

Ганичу інкримінували два епізоди. У листопаді 2010 суддя відмовив у позові про розірвання шлюбу. Після розгляду справи чоловік зайшов у кабінет судді, оскільки дружина подала ще інші поклич. І тут суддя начебто став натякати на необхідність подякувати. Свідок пригадав таку фразу: «…Ви ще за першу справу не розрахувались, а тут вже за іншу питаєте…», «… спочатку то вирішили, а потім, то вирішим…». Служитель Феміди запропонував визначити суму на власний розсуд. За вказівкою судді чоловік вийшов на балкон і відрахував 2 400 грн. Далі Ганич вимкнув світло і отримав гроші. Саме таку версію в СБУ озвучивши заявник. Суддя ж вину не визнавав і запевняв, що брав свідоцтва про народження дітей, альо чому поклав їх у внутрішню кишеню піджака – пояснити не міг.

Зустріч фіксувалася, альо суддю не затримали. А в лютому 2011 Ганича затримали вже за підозрою в отриманні 400 тис. грн. Пакет з грошима вилучили в його кабінеті під час обшуку. «…То трохи зле, але нехай…», – саме так нібито коментував передачу служитель Феміди, адже хотів отримати нагороду в іноземній валюті – 50 тис. доларів.

Кошти передавав адвокат на сходовій клітці за постановлення у кримінальній справі вироку не пов’язаність язаного з позбавленням волі, з призначенням іспитового строку. Особі пред’явлення явили обвинувачення за контрабанду, відмивання грошей, незаконне використання валютних рахунків за межами України і ухилення від сплати податків.

Виглядало все так, що в жовтні 2010 суддя вийшов із відпустки і дізнався, що на нього розподілили дану справу, яка вважалась складною. Суддя запросивши до себе адвоката, щоб поговорити… Далі, вже за версією адвоката, Ганич заявив, може виправдати його клієнта, за однієї умови і, вставши з-за столу, показавши пальці обох рук, та вголос додав: «… це з нулями ….».

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений, не погоджуючи свою позицію з адвокатом, заявляв різні клопотання, змушуючи суддю Ганича ходити по кілька разів до нарадчої кімнати, однак всі клопотання були відхилені. Напередодні чергового судового засідання потрапив у ДТП і в суд не з’єднання явився. Тому під час засідання Ганич висловлював своє незадоволення з приводу неявки обвинуваченого, сказавши зателефонувати останньому, і взявши телефон, заявив, щоб більше подібного не повторювалось, інакше він змінить йому запобіжний захід. Наступного разу обвинувачений заявляв відвід судді, але його не задовольнили. У подальшому, як стверджував потім підсудний, суддя Ганич вів себе упереджено, запитання свідкам склав з обвинувальним ухилом, допомагав давати відповіді. Виходячи з залу судового засідання, Ганич буцімто звернувся до підсудного: «…Зливай воду, хай адвокат працює». Обвинувачений і його захисник зрозуміли це як натяк на засудження до реальної міри покарання у випадку не передання грошей.

Заяву в СБУ про вимагання написавши підсудний, причому як на суддю, так і на свого адвоката, який спілкувався з Ганичем, оскільки не знав, хто з них і яку суму вімагає. Адвоката потім також судили за ч. 1 ст. 369 КК і у 2014 справу закрили у зв’язку із закінченням строків давності.

Спочатку Ганич стверджував, що то провокація і пакет йому підкинули. Як аргумент суддя наводив факт, що з працівниками правоохоронних органів були особини, які малі відеокамеру і, знявши епізод вилучення грошей, покинули кабінет для виготовлення репортажу для каналу «ЗІК».

Альо в кабінеті судді працювала і прихована камера. Є запис, де видно, що суддя сам заносити у кабінет пакет, який потім вилучили правоохоронці. Побачивши це Ганич заявивши, що це був інший пакет, де був проект вироку в іншій справі, який він роздрукував, щоб почитати вдома. Цей проект вироку Ганич того дня начебто забравши в архіваріуса суду. Однак архіваріус цього не підтвердила

Інші працівники суду намагалися допомогти Ганичу, адже тієї тут працював більше 20 років. Секретар дала показання, що вже після обшуку знайшла в кабінеті за спинкою стільця сірий кульок, в якому був обвинувальний акт і проект вироку. Помічник стверджував, що готував такий проект. Голова суду сказавши, що архіваріуса кілька разів викликали на допити в СБУ і вона плакала після цього, а секретар суду говорила, що архіваріус була в пригніченому стані. Натомість остання тиску на неї з боку СБУ не підтверджувала. Суд розцінив показання свідків як спробу створення алібі судді, зазначивши, що кабінет не був опечатаний, працівники суду малі до нього доступ і інший сірий пакет могли підкинути значно пізніше після обшуку.

Криміналістична експертиза показала, що відеозвукозаписи з кабінету судді не мають ознак монтажу і їх запис проводився безперервно. Крім того, у розмові звучати статті кримінального кодексу, у яких і обвинувачувався заявник, а слово «п’ятдесят» звучить саме від судді.

Апеляційний суд Львівської області заявив, що постанова в оперативно-розшуковій справі виносилась, альо документи знищені у встановленому законом порядку ще у 2011 році.

В СБУ оперативно-розшукова справа щодо Ганича і адвоката була заведена ще в березні 2010 року, тобто за рік інкримінованого епізоду і за рік до написання заяви.

Матеріали зберігались до лютого 2014 року, а далі «у зв’язку з політичними подіями в Україні, керівництвом УСБУ було прийнято рішення про знищення» оперативних розшукових справ, серед яких і справа судді Ганича.

Акт на знищення документів затверджений 18.02.2014 р. начальником УСБУ у Львівській області Криленком В. І. Відповідно до цього акту, усього знищено 21 справу, копіювання матеріалів не проводилося.

На думку апеляційного суду, факт заведення оперативно-розшукової справи щодо судді Ганича та адвоката за більш ніж 6 місяців до того, як на суддю Ганичу було розподілено дану справу, отримання працівником СБУ більшої частини коштів, які повинні були бути надані судді Ганичу до моменту надходження заяви про вимагання грошей до правоохоронних органів, вказує на те, що ці докази були зібрані з істотним порушенням кримінального процесуального закону і не можуть вважатися належними та допустимими.

Самих показань заявників про передачу коштів суд визнав недостатнім, а інші свідки очевидцями злочинів не були і давали показання з чужих слів або ж є співробітниками правоохоронних органів.

Крім того, Апеляційний суд вирішив, що Ганич взагалі не набув статусу підозрюваного, оскільки повідомлення про підозру йому як судді вручено не генпрокурором і не його заступником.

Апеляційний суд дійшов висновку, що не встановлені достатні докази для доведення в суді винуватості Ганич ст. 368 ч. 3 КК України, і вичерпані можливості їх отримати, оскільки справа поверталася для проведення додаткового досудового розслідування.

Прокурор подавав апеляційну скаргу, зазначаючи, що Апеляційний суд порушив принцип безпосередності дослідження доказів. Однак Верховний суд з цим не погодився, вказавши, що Апеляційний суд не встановлював інших обставин у справі, аніж ті, які були встановлені судом першої інстанції, натомість, вказав на очевидні порушення процедури отримання доказів.

Також прокурор доводив, що в апеляції справа розглядалась незаконним складом суду, оскільки суддя Філюк Т. П. раніше брав участь в апеляційному розгляді, якщо справу Ганича було направлено для проведення додаткового розслідування.

Але Верховний суд зіслався на ст. 76 КПК, що не встановлено заборони повторної участі судді в кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції у випадку, коли такий суддя раніше у складі колегії приймав рішення про скасування вироку суду першої інстанції