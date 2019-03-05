Промисловість знову пішла в мінус. Причому з прискоренням. Інфографіка

У четвертому кварталі 2018 обсяги промислового виробництва, вперше з кінця 2015 року, почали скорочуватися – мінус 0,4% по відношенню до четвертого кварталу 2017 року.

Більш того, в січні 2019 падіння промисловості прискорився – мінус 3,3% (січень 2019 по відношенню до січня 2018).

Виходить, що, не відновившись після обвалу 2014-2015 років (в 2018 році промислове виробництво становило всього 82% від рівня 2013 року), промисловість знову пішла в мінус. Причому з прискоренням.

Тому, коли прем’єр і президент повторюють як мантру, що українська економіка зростає 12 кварталів поспіль, промисловості це не стосується. Вже не зростає. Починаючи з четвертого кварталу 2018 року.