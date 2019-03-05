САП закрила справу про хабар Коломойського для Кучми за “Укрнафту”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання і отримання екс-президентом Леонідом Кучмою та його зятем бізнесменом Віктором Пінчуком $110 млн хабара від олігарха Ігоря Коломойського за право контролю над компанією “Укрнафтою”.

Як повідомили в ГПУ у відповіді на запит видання, постанова про закриття кримінального провадження №42015000000000425 було винесено 02.08.2018 прокурором САП, який здійснював процесуальне керівництво у цій справі.

Прокурор закрив справу, встановивши відсутність складу кримінального злочину в діянні.

Нагадаємо, в 2015 році відбулося засідання Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, на якому Ігор Коломойський заявив, що з 2003 року щомісячно надавав $5 млн (всього $110 млн) хабарі на вимогу Кучми за його зятя Пінчука за право керувати компанією ” Укрнафта “.

Комісія ВР звернулася в Генпрокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за цим фактом.

За даними держреєстру судових рішень, адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких – копія угоди про співробітництво по досягненню оперативного контролю на “Укрнафтою” від 25.01.2003, згідно з якою неперсоніфіковані особи домовилися про здійснення контролю над “Укрнафтою”.

На виконання цих домовленостей 30 січня 2003 був обраний новий голова правління “Укрнафти” Ігор Палиця, який у період до квітня 2003 здійснив зміну правління і призначив нових заступників голови правління та головного бухгалтера товариства.