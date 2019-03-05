Чиновники Міноборони в Одесі крали гроші на геодезичних підрядах

Керівництво квартирно-експлуатаційного відділу Одеси підозрюють в розтраті і службовому підробленні при проведенні тендерів.

Керівництво КЕТ Одеси та ПП «Ленд СВ» (керівник – Василь Ласкуринский, засновник – Владислав Нестеренко) внесли недостовірні відомості в тендерну та кошторисну документацію при укладенні договору на надання інженерних послуг із землеустрою та топографо-геодезичних зйомок. Суми у документах завищували, застосовуючи помилкові коефіцієнти. В перелік робіт також включали послуги, що дублювали один одного або зовсім не передбачені законодавством.

Договору стосувалися надання інженерних послуг у Балті (роботи на суму 478,5 тис. гривень), у Чорноморську (3,377 млн гривень), у військових містечках № «Петрівка — 1,2,4», в Петрівці (741 тис. гривень), у селищі Авангард (193 тис. гривень).

По даним, зазначеним у кошторисах, через застосування неправильних розрахунків, вартість проведення робіт була завищена на суму в понад 3,07 млн гривень. При перерахунку реальна вартість робіт склала 1,72 млн гривень.

Подібні схеми квартирно-експлуатаційний відділ Одеси використовував, уклавши договір з компанією «Укрлендконсалтинг» про закупівлю комплексних інженерних послуг на загальну суму 2,85 млн гривень.

Крім того, встановлено, що чиновники Міноборони уклали два договори з компанією «Земельне кадастрове бюро» (керівник – Ганна Гребенюк, засновники – Володимир Шевченко та Андрій Васько) щодо закупівлі геодезичної зйомки на загальну суму 2,5 млн гривень.

За рішенням суду експерти перевірять, завищувалася вартість робіт у двох останніх договорах.

Нагадаємо,2018 року Південний офіс Госаудитслужбы провів ревізії у Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини та квартирно-експлуатаційному відділі Одеси. Встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат майже 6,4 млн гривень. Керівника Одеської КЕТ Олександра Шило тоді звільнили. На його місце призначили підполковника Дмитра Конюхова.

З серпня по кінець грудня 2018 року КЕО Одеси в особі начальника Дмитра Конюхова придбав матеріальних засобів і уклав договорів на надання послуг та виконання різних видів робіт більш ніж на 60 млн гривень. В тому числі, укладалися договори на проведення комплексних інженерних послуг з геодезичної зйомки з компанією «Ленд СВ» на суму 3,4 млн гривень, з компанією «Укрлендконсалтинг» на суму 2,8 млн. гривень, і з «Земельним кадастровим бюро» на суми 1,4 млн і 1,1 млн гривень.