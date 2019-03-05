На виборах в Естонії перемогла опозиційна Партія реформ

Ліберальна Партія реформ отримала на парламентських виборах в Естонії 28,8 відсотка. Явка на виборах склала 63,1 відсотка.

Перемогу на парламентських виборах в Естонії, які відбулися в неділю, 3 березня, отримала опозиційна ліберальна Партія реформ. Згідно з оприлюдненими в ніч на понеділок, 4 березня, даними Республіканської виборчої комісії, Партія реформ набрала 28,8 відсотка голосів. Такий результат забезпечить цій політичній силі 34 мандати у законодавчому органі балтійської країни і дозволить очолити формування майбутнього уряду країни, відзначає агентство новин AFP.

Натомість правляча дотепер Центристська партія отримала майже 23 відсотки, що гарантує їй 26 місць у парламенті. На третьому місці — правопопулистского Консервативна народна партія Естонії (EKRE) з 17,8 відсотка голосів. Такий результат більш ніж удвічі перевищує показник, отриманий нею на парламентських виборах чотири роки тому, нагадує AFP. Тепер EKRE може розраховувати на 19 мандатів у 101-мандатної законодавчому органі країни.

Націоналістичної партії Іѕамаа (Вітчизна), досі входила до складу урядової коаліції, віддали свої голоси 11,4 відсотка виборців, гарантує їй 12 місць у парламенті. Ще одна правляча партія, Соціал-демократична — на нинішніх виборах послабила свої позиції: за неї проголосували 9,9 відсотка виборців, тому вона може розраховувати на 10 мандатів.

До складу нинішньої урядової коаліції входили Центристська партія, Іѕамаа і соціал-демократи. Щодо формату майбутньої урядової коаліції поки нічого певного не відомо. Однак ще до виборів ліберальна Партія реформ і Центристська партія виключили будь-яку співпрацю з популістами, які побудували свою передвиборчу риторику евроскептических і ксенофобські гасла.

Так само немає впевненості щодо можливої співпраці між двома провідними політичними силами: керівництво Партії реформ вже вказало на розбіжності з Центристською партією в таких питаннях, як податкова політика, право на громадянство і освіта, передає агентство dpa.

Нагадаємо, на 101 депутатський мандат претендували 1099 кандидатів, в тому числі і від 10 політичних партій. Парламент Естонії — Рійгікогу — обирається на чотири роки. На нинішніх виборах явка склала 63,1 відсотка. Чверть виборців проголосували онлайн, що стало новим рекордом в е-голосуванні. Естонія — перша країна в Європі, яка ввела електронне голосування в 2005 році.