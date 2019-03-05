Глава «Укроборонпрому» орендував приміщення для святкування дня народження сина за 1,8 млн гривень

Новий глава „Укроборонпрому“ Павло Букін влаштував дороге святкування дня народження свого 8-річного сина.

«Директор „Укроборонпрому“ Букін відсвяткував день народження сина. Вони орендували приміщення в комплексі НСК „Олімпійський“ з критими полями, де заплатили тільки за оренду 1,8 мільйона грн», — розповів співрозмовник.

Крім того він зазначив, що це звичайна середньостатистична українська сім’я, тому можна тільки уявити рівень корупції в оборонній сфері.

«Звичайна пересічна родина. Яка корупція може бути у військовій сфері, з такими цифрами?» — з іронією підкреслив він.

Як відомо, 25 лютого програма «Наші гроші» опублікувала розслідування, в якому говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський і його син Ігор причетні до постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Державні оборонні підприємства „ Укроборонпрому“ купували ці деталі у фірм-прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів, говорилося в телепрограмі. Букін також є фігурантом журналістського матеріалу.