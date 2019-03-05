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Глава «Укроборонпрому» орендував приміщення для святкування дня народження сина за 1,8 млн гривень

05.03.2019

Глава «Укроборонпрома» арендовал помещение для празднования дня рождения сына за 1,8 млн гривен

Новий глава „Укроборонпрому“ Павло Букін влаштував дороге святкування дня народження свого 8-річного сина.

«Директор „Укроборонпрому“ Букін відсвяткував день народження сина. Вони орендували приміщення в комплексі НСК „Олімпійський“ з критими полями, де заплатили тільки за оренду 1,8 мільйона грн», — розповів співрозмовник.

Крім того він зазначив, що це звичайна середньостатистична українська сім’я, тому можна тільки уявити рівень корупції в оборонній сфері.

«Звичайна пересічна родина. Яка корупція може бути у військовій сфері, з такими цифрами?» — з іронією підкреслив він.

Як відомо, 25 лютого програма «Наші гроші» опублікувала розслідування, в якому говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський і його син Ігор причетні до постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Державні оборонні підприємства „ Укроборонпрому“ купували ці деталі у фірм-прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів, говорилося в телепрограмі. Букін також є фігурантом журналістського матеріалу.

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