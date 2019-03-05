Гордон: мене хочуть вбити

Відомий український журналіст Дмитро Гордон назвав конкретних осіб, які хочуть його вбити.

На думку Гордона, неонацистка і відвертий антиукраїнський діяч Ірина Фаріон закликає до вбивств тих хто не підтримує «бандеризації» України.

Неофашистка прямо погрожує вбивством журналісту за те, що той проти Бандери.

За словами Дмитра Гордона, Ірина Фаріон є агентом іноземних спецслужб і відвертої украинофобкой, оскільки не може здорова людина в таких умовах зіштовхувати лобами людей за ознакою любові до Бандері, мови, релігії і т. п.

Крім цього Дмитро Гордон заявив, що на його адресу надходять погрози від офіційних осіб.

Журналіст нарікає, як у сучасній «європейській» Україні неонацисти можуть піднімати голову і закликати до вбивств своїх співгромадян? Як у цивілізованій державі може таке відбуватися?

Раніше повідомлялося, що Ірина Фаріон пропонувала ввести поняття титульної нації і обмежувати всіх хто говорить російською.

Крім цього соратники неонацистки закликають надсилати до Бузини (ред. вбити як і журналіста Бузину) всіх хто проти «бандеризації» України.

Раніше під офіс Дмитру Гордону підкинули голову свині: