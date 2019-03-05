У Києві різко подешевшали новобудови

За підсумками лютого на первинному ринку Києва середня вартість житла знизилася на 2,95% і склала 23 тисячі грн/м. кв

За її словами, головною причиною зниження цін є зміцнення курсу гривні. “До кінця лютого курс долара знизився майже на 5% по відношенню до гривні. З-за того, що первинний ринок прив’язаний до курсу американської валюти, то забудовники миттєво відкоригували свої ціни”, – зазначила експерт.

Вікторія Берещак повідомила, що мінімальна ціна квадратного метра в новобудовах в лютому 2019 склала 16 200 грн/кв м, що на 0,61% нижче мінімальної вартості кв м в січні. Порівняно з лютим 2018 мінімальна ціна збільшилася на 6,58%. Що ж стосується середньої вартості житла, то в порівнянні з лютим 2018 року, вартість квадратного метра зросла на 1 тисячу гривень або 4,55%.

За підсумками лютого по районах Києва середня вартість житла змінилася наступним чином (фахівцями 3m2 було проаналізовано 217 об’єктів, що будуються в Києві з терміном здачі в 2019-2022 роках):

Дарницький район – 19 300 грн/кв м (+2,12%);

Солом’янський – 21 800 грн/кв м (+0,46%);

Голосіївський – 24 000 грн/кв м (без змін);

Деснянський – 20 400 грн/кв м (без змін);

Святошинський – 20 500 грн/кв м (-3,3%);

Оболонський – 20 500 грн/кв м (-2,44%);

Печерський – 49 000 грн/кв м (-0,81%);

Шевченківський – 34 000 грн/кв м (-0,58%);

Деснянський – 17 800 грн/кв м (-1,11%);

Подільський – 23 700 грн/кв м (-0,42%).

Берещак також додала, що чекати якихось різких змін на первинному ринку Києва найближчим часом не варто. “Різкого стрибка цін на первинному ринку не буде. Вартість квадратного метра буде коригуватися в межах 1,5-3%”, – підсумувала експерт.