Названа найзаможніша жінка в світі

Рейтинг склали в Forbes.

Журнал Forbes назвав спадкоємицю косметичної імперії l’oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс найбагатшою жінкою світу. Її родині належить 33% акцій косметичного гіганта.

Стан Франсуази Беттанкур-Майерс оцінюється в 49,3 млрд доларів. У списку найбагатших людей світу вона знаходиться на 14-му місці. За прощлый рік стан Француазы Беттанкур-Майерс зросла на 17%, або на 7,1 млрд доларів.

Раніше найбагатшою жінкою світу Forbes називав мати Франсуази і доньку засновника компанії l’oréal Ежена Шюллер – Ліліан Беттанкур. У список найбагатших людей світу вона вперше потрапила в 1987 році, коли Forbes став публікувати свої рейтинги.