Хілларі Клінтон повідомила, чи буде балотуватися в президенти

У 2016 році вона програла Трампу.

Колишня перша леді і держсекретар США Хілларі Клінтон оголосила, що не буде висувати свою кандидатуру на наступних виборах президента США в 2020 році.

«Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжувати працювати, говорити і відстоювати те, у що я вірю», – сказала вона в інтерв’ю телеканалу News 12.

Клінтон пообіцяла активно брати участь у кампанії з підтримки єдиного кандидата на посаду глави держави від Демократичної партії США.

У 2016 році Хілларі Клінтон балотувалася на посаду президента США від демократів, але програла вибори Дональду Трампу.