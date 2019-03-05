Колишнього заступника директора Львівського аеропорту посадили за корупцію

Колишній заступник генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Д. Галицького» отримав п’ять років в’язниці за отримання хабара.

У квітні 2017 року чиновник отримав 40 тис. гривень в місцевому барі за підписання актів виконаних робіт підприємством «Акрол Груп».

У суді заступник директора аеропорту провину не визнав. За його словами, отримані кошти були оплатою за матеріали. Існувала загроза розірвання договору внаслідок невиконання і представник компанії звернувся до нього з проханням допомогти налагодити роботу. Обвинувачений вважає, що заявник помстився йому за зірвані попередні угоди.

Однак суд вирішив, що ці показаннями спростовуються іншими доказами. Зокрема, аудіозаписи зустрічі, де обвинувачений чітко вказує, що слід щось придумати з актами і поки вони не підписані краще щось запропонувати і вказує, що треба надати 3-5% від вартості кожного договору, що становить 30-50 тис. гривень. Під час розмови обвинувачений жодного разу не вказав про необхідність придбання матеріалів для виконання робіт і заявник також не ставив таких питань. Крім того, він не зміг пояснити чому гроші передавалися йому особисто, а не через відповідні фінансові структури аеропорту і як він планував враховувати ці кошти за договорами.

Суд визнав чиновника винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк 3 роки.