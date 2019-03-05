Трамп вирішив скасувати пільги для двох країн

Пільговий режим торгівлі може припинитися з Туреччиною і Індією.



Президент США Дональд Трамп має намір скасувати пільговий режим торгівлі з Туреччиною та Індією. Про це йдеться в повідомленні американського лідера, спрямованого в Конгрес.

“Уведомляю, що має намір припинити статус Туреччини як країни, що розвивається,-реципієнта (торговельних пільг) відповідно до загальної системою тарифних преференцій”, – йдеться в документі.

Таке рішення Трамп прийняв на підставі рівня економічного розвитку країни. За його словами, за останні 45 років, протягом яких Туреччина отримує пільги в рамках ГСП, економіка країни сильно зросла і диверсифікувалася.

Крім того, підвищився рівень доходів на душу населення, знизилася бідність, зросла диверсифікація експорту як по країнам, так і за секторами економіки. Трамп вважає, що таке рішення може чинити негативний вплив на експорт турецьких товарів у США.

Своє рішення щодо Індії американський лідер пояснив тим, що ця країна не змогла гарантувати США забезпечення рівного й прийнятного доступу до ринків Індії, як це передбачено в рамках домовленостей.