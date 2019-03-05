$1,6 мільярди: в США півроку не могли знайти переможця лотереї

Деякі вважали, що він переховувався від поліції.



У США з’явився переможець лотереї, який зірвав рекордний джекпот у 1,585 млрд доларів. Про це повідомили організатори американської лотереї Mega Millions.

Чоловік, якого розшукували з жовтня 2018 року, звернувся в лотерею з заявою, щоб претендувати на джекпот. У нього був час до 19 квітня. Переможець побажав залишитися анонімним.

“Житель Південної Кароліни, який подав заяву на те, щоб отримати другий за величиною виграш в лотерею в історії США, вибрав опцію одноразового платежу у розмірі майже 878 млн доларів”, – сказав Хоган Браун, виконавчий директор лотерейної комісії.

Щасливчик міг вибрати негайну грошову виплату в розмірі 904 млн доларів, але за вирахуванням податків, які з’їдять приблизно половину суми, або отримати приз у розмірі 1,6 млрд доларів без вирахування податків, але поетапно протягом 29 років.

Не відомо, чому переможець не заявив про виграш одразу. Деякі вважали, що він переховувався від поліції і побоювався перевірки або ж “помер на місці”, коли побачив щасливі цифри на квитку.