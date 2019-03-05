Громадяни вперше витратили на поточні потреби більше, ніж заробили

Свіжа статистика витрат домогосподарств принесла історичний антирекорд: у січні 2019 року громадяни витратили на поточне споживання товарів і послуг 100,7% своїх доходів. Таким чином були подолані традиційний січневий максимум (у січні 2018 року — 96,4% всіх доходів) і кризовий рівень витрат на поточне споживання у 76,9% в 2018 році (трохи більше було лише у 1998-1999 роках, коли доходи впали на чверть).

Це відбулося на тлі незначного (на 0,1 відсоткового пункту, п. п., або 65 млрд руб.) погіршення динаміки доходів і зарплат в 2018 році. У січні до цього додалися уповільнення річного зростання реальної зарплати до 0,2% (мінімуму з середини 2016 року), зниження реальних доходів на 1,3% (див «Ъ» від 21 січня) і помітне падіння їх купівельної спроможності практично за всіма категоріями товарів (виняток — «куртка чоловіча», «джемпер для дорослих», яблука, вермішель, олія соняшникова, чай байховий чорний, молоко, баранина і яловичина з кістками). У той же час частка витрат на оплату обов’язкових платежів за рік зросла на 0,6 в. п. — до 12,6% у січні 2019 року.

«Це відбулося в результаті збільшення процентних платежів на тлі розширення споживчого кредитування, так і зростання податкових платежів в умовах підвищення рівня збирання і податкової бази», — пояснює січневий аналітичний коментар ЦБ про економіку.

Ігор Поляков з ЦМАКП зауважує, що такий рівень споживання громадянам дозволив підтримати розтрати рублевих заощаджень — 245 млрд руб. готівки і 555 млрд руб. банківських. При цьому валютні банківські заощадження на тлі зростання побоювань нових зовнішньоекономічних санкцій в січні виросли при меншої, ніж у минулому році, частці витрат на покупку готівкової валюти. Громадяни активно робили покупки за допомогою банківських карт за кордоном (4,4% 100,7%), ходили в кафе і ресторани (річний приріст обороту громадського харчування в січні склав 4,9%) і купували автомобілі.

В ЦБ очікують, що “з урахуванням ефекту бази та стримуючого впливу підвищення ПДВ на економічну активність річні прирости ВВП, витрат на кінцеве споживання домашніх господарств і валового накопичення основного капіталу (див. докладніше рубрику “Число”) у першому кварталі 2019 року сповільняться до 1-1,5%”.