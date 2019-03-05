Компанії Ахметова заробили на українцях більше п’яти мільярдів

“ДТЕК Енерго” у 2018 році отримало чистий прибуток 5,252 мільярда гривень, тоді як 2017 рік компанія завершила з чистим збитком у розмірі майже 3 мільярди гривень.

Про це з посиланням на звіт компанії повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дохід “ДТЕК Енерго” у 2018 році склав 90,786 млрд грн, що на 35,6% менше, ніж у 2017 році (140,973 млрд грн).

Валовий прибуток компанії за минулий рік зменшилася на 1,3% (0,247 млрд грн) порівняно з 2017-му – до 19,267 млрд грн.

Як повідомлялося, “ДТЕК Енерго” в 2017 році отримало збиток 2,9 млрд грн, а виручка компанії за минулий рік склала 141,738 млрд грн. Ключовий вплив на підсумковий фінансовий результат 2017 року мали втрати активів в зоні АТО. Загальний збиток від списання і знецінення активів, а також перегляду зобов’язань склав 4,4 млрд грн. Звітність за 2018 рік компанія готувала без урахування цього чинника.

“ДТЕК Енерго” — операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію і дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.