НБУ розкрив деталі продажу 1 млрд грн в Укрсоцбанку

Національний банк роз’яснив причини застосування штрафу до Укрсоцбанку на 30,5 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження Укрсоцбанком у судовому порядку листопадового рішення НБУ про накладення штрафана Укрсоцбанк у розмірі 30,455 млн грн (про це FinClub повідомляв тут), тому вирішив розголосити суть виявлених в Укрсоцбанку фактів.

В НБУ заявляють, що стаття 60 Директиви ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей і фінансування тероризму зобов’язує держави публікувати інформацію про застосування їх держорганами адміністративного покарання чи заходів за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також – про оскарження таких рішень і будь-яку додаткову інформацію про результати такого оскарження. Україна зобов’язалася перед ЄС і МВФ імплементувати її.

Нацбанк виявив в Укрсоцбанку ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу: регулятор виявив факти зняття готівки в період з травня 2016 року по вересень 2017-го сумарно понад 1 млрд грн клієнтами банку – групою з 327 фізичних осіб та двома юрособами. Укрсоцбанк давав позицію у цій справі.

Обналичивалось 98,73% надійшли на їх рахунки коштів, у тому числі тільки одна особа, яка передала паспорт невстановленим особам, зняло 107,1 млн грн.

Характер цих фінансових операцій дозволив НБУ вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів. Свою думку НБУ підкріплює тим, що банк визначив «незадовільний» фінансовий стан великої кількості фізичних осіб – клієнтів банку, однак зробив висновок про відповідність фінансових операцій їх фінансового стану. Нерідко клієнти здійснювали операції в сумах, що перевищують сотні тисяч або навіть мільйони гривень, тобто не могли володіти або розпоряджатися такими активами.

НБУ виявив невідповідність мети надходження коштів на рахунки фізосіб – клієнтів банку інформації про їх професійної діяльності. Наприклад, продавець, вантажник і монтажник отримували кошти в якості оплати за послуги проектування, послуги андеррайтингу страхових ризиків, юридичні та бухгалтерські послуги і т. д.; а тракторист, продавець, офіціант – за розробку та тестування програмного забезпечення, веб-дизайну, промоутерські послуги.

Аудитори НБУ також виявили випадок зняття коштів готівкою фізичною особою, яка на момент здійснення цієї операції було померлим. А 99 осіб та 42 особи-контрагента фігурують у кримінальних провадженнях (зокрема ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ст. 185, 187, 309 Кримінального кодексу України). Крім того, в НБУ стверджують, що окремі фінансові операції проводилися з використанням документів з ознаками фіктивності або взагалі за відсутності підтвердних документів. При цьому банк деяким клієнтам все ж таки встановлював неприйнятно високий рівень ризику і відмовляла в обслуговуванні у зв’язку з проведенням ризикових операцій».

«У той же час іншим клієнтам, які здійснювали схожі по суті або змістом операції, банк не відмовляла в обслуговуванні. Крім того, відкривав рахунки новим клієнтам, які в подальшому здійснювали аналогічні за змістом операції. Банк також встановлював деяким клієнтам більш низькі тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку», – сказали в НБУ.

Висновок Нацбанку значною мірою збігався з висновками внутрішнього аудиту банку, зокрема, в ньому наголошується, що:

1) загальна система внутрішніх контролів в сфері боротьби з відмиванням коштів оцінена на недостатньому рівні;

2) недостатня організація системи контролю за проведенням ризикових операцій клієнтами з-за нестачі превентивних заходів і недостатню автоматизацію процедур аналізу та виявлення операцій, що не мають економічної обґрунтованості чи є ознаки фіктивності;

3) працівниками банку не приділялося належну увагу якості вивчення клієнта.