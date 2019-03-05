У Польщі екс-президент і мери отримали листи з погрозами

Цькування політиків триває.



Лист з погрозами і патроном 4 березня отримав колишній президент Польщі Лех Валенса. Аналогічні листи отримали днями мер Кракова Яцек Майхровський і мер Лодзі Ханна Здановська.

Колишній глава держави заявив: “Хто б не надіслав мені сьогодні кулю з заявою, що мені залишилося сім днів життя, якщо я не відмовлюся від політичної діяльності, то я повідомляю, що такі послання тільки зміцнюють мене в моїй подальшій діяльності. Ніхто ніколи не залякав і не залякає мене. Побачимося, герої. Я боюся тільки Господа Бога і трохи мою дружину”.

Аналогічні листи отримали днями мер Кракова Яцек Майхровський і мер Лодзі Ханна Здановська. Поліція і спецслужби займаються з’ясуванням обставин справи.