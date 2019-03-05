Гроші зі сміття

Найбільше за вивезення сміття в Росії платять жителі красноярського півострова Таймир — 2,5 тис. руб. за кубометр.

Такі дані повідомляє РБК, посилаючись на інформацію від аудиторсько-консалтингової мережі Finexpertiza. Сміттєвим оператором тут і в інших чотирьох технозонах краю з нового року є компанія «Росттех» (не переплутайте з державним «Ростехом»), якою володіє бізнесмен Євген Шепелєв. Незважаючи на дорожнечу тарифу, якість послуги залишає бажати кращого, пише видання Daily Storm.

На початку року красноярське уряд вирішив почекати з початком так званої «сміттєвої реформи» в чотирьох технологічних зонах. Всього їх у краї 19. В середині січня від голови регіонального кабміну Юрія Лапшина прозвучала заява про те, що в ряді районів немає можливостей для втілення проекту.

Місцеві жителі нарікали на відсутність достатньої кількості контейнерів, до яких доводилося їздити, щоб викинути сміття.

Тоді ж пройшли мітинги, учасники яких вимагали відкласти нововведення, поки що в краї не буде всіх умов для реалізації нової схеми вивозу і переробки комунальних відходів.

Компанія «Екоресурс» запропонувала проект технопарку повного циклу, який допоміг би регіону підготуватися до нововведень. Передбачалося створення підприємства з прийомом сміття, сортуванням, переробкою та захороненням. Відкриття полігону призначалося на 2017 рік, а повністю завершити будівництво планувалося до 2019-го.

Звучало дуже багатообіцяюче. Ще на етапі розробки документації майбутнього технопарку вручили екологічну нагороду, що носить ім’я академіка Вернадського.

Скарбниці краю диво-звершення обійшлося б в 1,6 млрд руб. Однак, по факту, люди протестують проти сміттєвої реформи, а на місці будівництва технопарку все також гуляє вітер. Втім, регіональний Росприроднагляд все одно вніс полігон, якого немає, в державний реєстр, де він вказаний об’єкт розміщення та переробки відходів.

У той час, коли був запропонований проект, «Екоресурс» очолював Євген Шепелєв, прозваний місцевим «сміттєвим королем». Його компанія «Росттех» зараз займається вивезенням сміття на Таймирі за найвищим в країні тарифом. При цьому регіональний оператор також покриває Железногорскую, Красноярську правобережну, Норильскую і Туранскую технологічні зони краю.

Боротьба за сміттєвий ринок розгорнулася в Красноярську три роки тому, і «Екоресурс» став одним з її головних учасників. Тоді по сибірському мегаполісу працювало ще кілька фірм. Мова йде про «Чистому місті», «Автоспецбазе» і «Сороежке».

Для останньої, не має свого полігону, колеги-конкуренти створили труднощі, повністю або частково закривши доступ до своїх звалищ, що в підсумку змусило «Сороежку» піти з міста. На зміну їй прийшла фірма «Бакмэн», якою володів все той же Шепелєв, і яка заявила про себе як про «головного перевізника відходів Красноярську», що обслуговує чотири тисячі житлових будинків.

З’ясувалося, що адреса «Бакмэна» збігається з даними структури — Комунальне обслуговування та будівництво», яка охоплювала послугою понад 80% місцевого житлового фонду та на початку 2016 року була викуплена «Экоресурсом».

Ще однією фірмою, яка хотіла опинитися в статусі регіонального оператора, був «Чисте місто». Бенефіціар компанії – підприємець Саркіс Мурадян. Він володіє одним з найбільших концертних залів Сибіру й Уралу — «Гранд Хол».

Тут вигнати конкурента так, як «Сороежку», не вийшло б, довелося залучити адмінресурс у вигляді численних перевірок.

Завод по сортуванню сміття у «Чистого міста» був, а ось полігону для того, щоб претендувати на регіональний статус, — не було. Місце для його спорудження компанія знайшла в тому самому Ємельянівському районі, де збирався облаштувати свій технопарк «Екоресурс». Тоді-то у «Чистого міста» і почалися проблеми.

Спершу у Солонцовском сільраді оскаржили через прокуратуру своє ж рішення про виділення будівельного ділянки під полігон, передумавши віддавати землю. Потім фірмі почали наносити візити представники різних наглядових відомств. В базі «СПАРК-Інтерфакс» зазначено, що в період з 2016 по 2017 роки «Чисте місто» пережив шість позапланових ревізій — чотири провів Роструд і дві — Росприроднагляд. При тому, що в 2015 році в компанію перевіряючі прийшли лише раз. Ще чотири планових і сім позапланових перевірок було від природоохоронної прокуратури, пише місцеве видання «Проспект миру». В результаті цього відкрили дві кримінальні справи, виписали шість админпредписаний і подали вісім судових позовів.

У підсумку, будувати полігон фірмі не дали, на початку 2017 року була зупинена і робота сміттєсортувального заводу. Компанія «Екоресурс» з 1 січня 2019 року отримала статус регіонального оператора правобережної частини Красноярська і ще чотирьох технозон.