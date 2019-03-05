У Танзанії зловили 65 “цілителів”, расчленявших дітей

У багатьох убитих були видалені частини тіла.



Поліція в Танзанії заарештувала 65 “чаклунів”, або народних цілителів, у зв’язку з ритуальним вбивством щонайменше 10 дітей.

Діти були вбиті в січні, у багатьох були видалені частини тіла.

У Танзанії та сусідніх країнах існує повір’я, що використання частин тіла людини в ритуалах може принести багатство і успіх.

Генеральний інспектор поліції Саймон Сірро наказав, щоб кожен народний цілитель отримав ліцензію.

“Ми також просили релігійних лідерів і політиків допомогти нам”, – додав він.

Десять дітей були вбиті в південно-західній області Ньомбе і невідома кількість в північній області Сімую.

Одному з дітей, Гудлаку Мфугале, було всього п’ять років, коли його вбили.

Існує особливе повір’я, що частини тіла людей з альбінізм особливо сильні в ритуалах, що призводить до багатьох вбивств.

Однак неясно, чи мав хто-небудь з 10 вбитих дітей альбінізм.

Альбінізм особливо поширений в Танзанії – 1 випадок на 1400 осіб, згідно зі звітом BMC Public Health за 2006 рік. Для порівняння, в західних країнах це один випадок на 20 000 чоловік.