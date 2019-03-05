Посольство РФ в Чехії здає в оренду квартири для дипломатів – ЗМІ

Посольство отримує прибуток від оренди сотень квартир.



Російське посольство в Празі отримує прибуток від оренди сотень квартир в районі Прага 6, призначених для російських дипломатів. Про це пише Denik N.

Квартири в чотирьох будинках належать чеському державі і були надані російському посольству для його дипломатів на невизначений період часу до падіння комунізму в 1989 році, підтвердили в МЗС Чехії.

Квартири здають людям без контракту, і вони платять оренду готівкою безпосередньо посольству Росії, зокрема представнику російського підприємства “Госзагрансобственность”.

“Хоча ці виплати є незвичайними грошима, люди – виключно власники російських паспортів – несуть гроші сюди для оренди приблизно двохсот квартир, в яких вони прожили роки”, – наголошується в статті.

Як повідомляється, ця діяльність задокументована поруч оголошень, які пропонують орендувати квартири.

“Гроші збирає готівкою посадова особа російського посольства. Орендарі, які протестували, закінчили або перед судом, чи в лікарні”, – йдеться в розслідуванні. “Орендарі скаржилися на насильство і знущання”, – пише видання.

Така діяльність може порушувати Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, йдеться в матеріалі.

У звіті Інформаційної служби безпеки Чехії за 2017 йдеться про великому штаті співробітників Посольства Росії в Чехії, через яке Російська Федерація чинить тиск на чеських політиків. Глава МЗС Томаш Петршичек ще до його оприлюднення в грудні вказував на необхідність зменшення недипломатичного персоналу посольства РФ в Празі.

У листопаді Петршичек зазначив, що його відомство веде “діалог з російською стороною не тільки про загальну кількість дипломатів у Празі, одна з тем – скоротити кількість зареєстрованих автомобілів посольства Російської Федерації, яке є дуже високою”.

Нагадаємо, 26 березня минулого року влада Чехії повідомили, що висилають трьох співробітників російської розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям, в знак солідарності з Великобританією.