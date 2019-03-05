Тепер чиновники можуть писати в деклараціях все, що хочуть, – Ситник

Після того, як КС визнав неконституційною статтю про покарання за незаконне збагачення, чиновники можуть вказувати у деклараціях що завгодно. Відповідальності за невідповідність майна законним доходах вже все одно немає.

За його словами, зараз чиновникам немає сенсу брехати в деклараціях.

“Раніше у чиновників був вибір: або приховати щось і уникнути незручних питань, де взяв, і тоді був ризик, що якщо виявлять, що приховав, то брехня в деклараціях – це менш важка стаття. Або задекларувати та уникнути відповідальності за брехню в декларації, але пояснити, де взяв. Зараз цієї проблеми у чиновників немає. Зараз можна вписувати в декларацію все, сенсу брехати немає, тому що пояснювати, де взяв, зараз не потрібно, навіть якщо колосальна різниця між доходами із законних джерел і тим, що чиновник декларує насправді”, – пояснив Ситник.

Як повідомлялося, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності, тому суперечить юридичної визначеності як складової принципу верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституції України”.

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинності і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів повинні застосовуватися в рівній мірі до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.