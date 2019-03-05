Нове підвищення пенсійного віку Росію чекає через 5 років

Після всіх пертурбацій, які вчинила держава за останні кілька років у пенсійній реформі, мабуть, єдиною надією росіян на гідну старість залишалися недержавні пенсійні фонди (НПФ). Ті, хто встиг перевести туди свої накопичувальні частини пенсій до початку нескінченної епопеї з їх «заморожуванням» (мораторій на ці внески, нагадаємо, продовжено тепер вже до 2021 року), щиро вірять в отримання надбавки, яка дозволить їм хоч якось звести кінці з кінцями.

Проте сувора економічна реальність накладає на ці райдужні плани свою невеселу резолюцію.

Так, дослідження Асоціації НПФ та Науково-дослідного фінансового інституту (НДФІ) свідчить: за підсумками IV кварталу 2018 року прибуток від вкладень майбутніх пенсіонерів може знизитися до 5,22%, а в перспективі на перший квартал 2019 року цей показник ризикує впасти ще нижче — до 5,12%. Це навіть гірше, ніж у державній керуючій компанії Внешэконмбанка (яка, судячи за підсумками 2018 року по розширеному портфелю накопичень, примножила гроші майбутніх пенсіонерів на 6,07%).

У той же час голова Центробанку Ельвіра Набіулліна припустила, що в кінці березня зростання цін в річному вираженні досягне рівня в 5,5−6%. Інакше кажучи, мова йде про те, що всі майбутні пенсії росіян просто-напросто «зжере» інфляція. Такі результати господарювання, впевнені автори дослідження, стануть серйозною перешкодою на шляху залучення в приватні фонди нових клієнтів.

Головна причина такого розвитку подій, вважають експерти, полягає в тому, що дохідність фондового ринку в принципі падає.

— Несуттєве підвищення ставок спостерігається тільки останні півроку, — каже «СП» заступник генерального директора Недержавного пенсійного фонду «Відкриття» Денис Рудоманенко. — Але до цього вони практично безперервно знижувалися з початку 2015 року. Ключова ставка знижувалася з 17% до 7,25%, відповідно на ринку весь цей час зберігалася загальна тенденція зниження доходностей. Крім того, звичайно, зовнішній фон, в першу чергу, санкції, провокують серйозну волатильність ринку, включаючи ринок держборгу. Індекс ОФЗ Мосбиржи за 2018 рік показав приріст всього у 2 з лишком відсотка, а у вересні просідання ринку ОФЗ досягала 3%. Так що картина цілком закономірна.

«СП»: — Що конкретно потрібно зробити, щоб прибутковість НПФ підвищилася? І що, відповідно, може цьому перешкодити?

— По-перше, потрібно, щоб все-таки запрацював новий механізм індивідуального пенсійного капіталу (ІПК). Тому що зараз проблема ефективності накопичувальної системи не в тому, що фонди мало заробляють, а в тому, що громадяни на сьогоднішній день практично не мають загальнодоступних інструментів для поповнення рахунків. Якщо раніше система поповнювалася грошима, які виплачувалися у вигляді страхових внесків роботодавцем, то зараз така можливість є тільки в рамках приватних і корпоративних благодійних програм, тобто поза накопичувальної системи.

Власне, реформа ІПК якраз і спрямована на те, щоб дати доступ до такого інструменту всім громадянам і зробити його максимально зручним з операційної точки зору. Іншою складовою реформи повинна стати прозорість і стійкість системи. Стійкість, в тому числі і в законодавчому плані, адже кошти в рамках ІПК будуть належати не державі, а самим учасникам системи, їх не можна буде, наприклад, заморозити. А довіра до системи відкриє можливості для довгострокового планування, що, безумовно, суттєво підвищить ефективність інвестицій.

«СП»: — А як щодо співвідношення поки що далеко не вражаючих співвідношень показників інфляції та доходності НПФ на ринку? Тут можна виправити?

— Вже досить давно існує пропозиція щодо розширення інвестиційної декларації НПФ, що дозволило б їм за рахунок грамотної диверсифікації ризиків десь отримувати трохи більше, ніж, наприклад, просто ставка за депозитом. Все це впирається в нові принципи контролю за діяльністю НПФ з боку Центрального банку. Зокрема, в механізм стрес-тестування, який 2 роки тому, який, покликаний поступово замінити застарілі правила з перерахуванням, чого скільки можна, на ризик-орієнтований підхід, коли обмеження на портфель визначаються структурою зобов’язань НПФ, а не стандартним набором правил під одну гребінку. І тим самим, по суті, дати НПФ більше можливості заробити для своїх клієнтів, не беручи при цьому необгрунтовано високих ризиків.

«СП»: — А зараз у нас яке положення?

— Зараз якесь проміжне стан, коли у нас працює і стрес-тестування, і формальні обмеження за типами вкладень до структури активів. Банк Росії вже неодноразово говорив: як тільки ризик-орієнтований підхід буде розгорнуто в повній мірі, ці обмеження потихеньку почнуть знімати. Думаю, це якраз і буде той момент, коли фонди зможуть більш комфортно себе почувати в своїх прагненнях обігнати інфляцію. За моїми оцінками, це відбудеться, паралельно з реформою ІПК, протягом найближчих півтора-двох років.

Нагадаємо, концепцію ІПК зараз активно розробляє Мінфін спільно з Центробанком. Як казала Ельвіра Набіулліна, його впровадження в самий найближчий час є пріоритетом, оскільки саме індивідуальний пенсійний капітал, за її словами, «повинен вдихнути нове життя в систему пенсійних накопичень». Перший віце-прем’єр, міністр финансовАнтон Силуанов раніше заявив, що розраховує на запуск механізму ІПК вже з 2020 року.

Однак взятий державою у питаннях пенсійної системи курс, вважає ряд експертів, в корені не вірний і ні до чого доброго не призведе.

— Коли ми говоримо про реформу, — заявив «СП» проректор Академії праці і соціальних відносин Олександр Сафонов, — це значить, що ми кардинально змінюємо всю сутність системи. Але замість цього було обрано не найкращий варіант, який, образно кажучи, «підморозити» всю систему замість дієвого вирішення проблем. Звичайно, можна швидким наскоком спробувати змінити витратні зобов’язання пенсійного фонду Росії, що, власне, і було зроблено при підвищенні віку виходу на пенсію. Але це не більш ніж тимчасовий перепочинок. І через 4-5 років всі проблеми, які, власне, і зажадали такого швидкого реагування, знову встануть в повний зріст. Це ж не пенсійна реформа як така, а лише зміна одного-єдиного параметра. Так що волею-неволею все одно доведеться повертатися до розмови про те, чому ж система досі неефективна.

Щоб подолати кризу російської пенсійної системи, впевнений експерт, необхідно відмовитися від бальною формули розрахунку пенсій, значно підвищити МРОТ і змінити систему страхових внесків. Цю ідею, до речі, Олександр Сафонов спільно з фінансовим омбудсменом Юрієм Вороніним і професором ВШЕ Євгеном Гонтмахером вже озвучив у ході наукового семінару «Політика активного довголіття і пенсійні реформи» Інституту соціальної політики НДУ ВШЕ 28 лютого.

Коротко суть змін полягає в наступному. Для початку потрібно об’єднати всі три позабюджетних фонду по соціальному страхуванню (ПФР, ФОМС і ФСС) в єдиний фонд соціального страхування. При цьому контроль над засобами організації не повинен здійснюватися державою одноосібно. Право голосу мають отримати профспілки працівників і підприємства, а уряд стане лише одним з учасників спільного обговорення.

В результаті у кожного жителя країни з’явиться єдиний страховий поліс з мінімальною програмою по кожному виду страхування, від якої не можна відмовитися, оскільки людина не повинен залишитися без якого-небудь виду соціального захисту. Разом з тим, будь-який тип страхування можна буде «посилити» в залежності від бажань і потреб кожного громадянина.

Замість бальною систему розрахунку пенсій пропонується впровадити платежі з кожної зарплати працівника в обраному ним самим діапазоні (попередньо — від 11% до 25%). Накопичені таким чином за десятиліття гроші і повернуться потім громадянам у вигляді пенсій.

Одночасно з цим росіяни отримають право виходити на дострокову пенсію, як це вже відбувається в ряді європейських країн. Мінімальний робочий стаж, враховуючи зарубіжний досвід, можна буде встановити на рівні 20-25 років, щоб при бажанні громадянин міг вийти на пенсію вже в 47 років. Якщо такого формального стажу не буде вистачати, його можна буде докупити за окрему плату.

— Все це, — каже Олександр Сафонов, — дозволить підвищити ефективність всієї системи соціального страхування в Росії та припинити систему перехресного фінансування. Тому що такої унікальної ситуації, коли різні категорії платників сплачують у фонди страхування різні суми, при цьому претендуючи на отримання однакових пенсій, немає ні в одній країні світу.

«СП» — А чим це погано?

— Уявіть ситуацію, коли уряд каже — незалежно від того, скільки ви поклали в банк, 200 рублів, 400 рублів або більше, ви все отримаєте потім однакову виплату. Про яку економіку тут можна говорити? Тим не менше ми таку практику сформували. Але фонди пенсійного і соціального страхування — це не інструменти боротьби з бідністю. Вони створені лише для того, щоб виплачувати певне соціальне відшкодування в силу сформованих подій. Тим більше що ситуації у всіх бувають різні. Хтось, наприклад, працює як самозайнятий, і не має сьогодні ніякої можливості платити ці внески. Так і працюють люди по-різному. Хтось заробив сьогодні багато, а завтра мало. Але для пенсійного фонду це все зараз не має ніякого значення.

«СП»: — Дійсно, ситуації бувають різні. Наприклад, в Росії є значна категорія людей, вимушена, в силу різних обставин, відразу зі шкільної лави йти працювати, причому на низькооплачувані вакансії. Для цих людей у пропонованих змінах передбачені якісь гарантії?

— Почнемо з того, що і зараз це проблема номер один. Ми говорили про те, що одна з существеннейших проблем, що не дозволяють збалансувати пенсійну систему так, як хотілося б, полягає в тому, що певна кількість людей не має достатнього стажу в силу того, що їх трудові відносини не оформлялися. І не тому, що люди були самозайнятими, а тому, що просто відносини не оформляються, тому що тіньова економіка. І в результаті людина працює-працює, а потім, якщо доживе, отримує мінімальну соціальну пенсію.

«СП»: — Як цю проблему пропонуєте вирішувати?

— Єдиний спосіб — держава повинна запропонувати два варіанти. Перший — змінювати умови, при яких людина, потрапляючи в такі умови, може заплатити за себе сам. Тобто той самий викуп стажу, що ми і запропонували. При цьому ми повинні виходити з того, що мінімальна пенсія не повинна бути менше прожиткового мінімуму. От з цього і треба розраховувати. Другий шлях — держава повинна змінювати економічні умови, які призводять до таких тіньовим ситуацій. Якщо держава платить низькі зарплати бюджетникам, тоді треба міняти принцип пенсійного забезпечення. Він не повинен бути страховим, тому що при таких заробітках накопичувальна система неможлива. Ми 3 роки тому розрахували, що людина, яка отримує зарплату на рівні МРОТа, повинен мати 128 років стажу, щоб накопичити на пенсію в розмірі прожиткового мінімуму.

«СП»: — Так, а тут як бути?

— З нашої точки зору, держава повинна розділити людей за певним принципом. Наприклад, працівник у звичайній страховій системі, коли за працівника сплачує роботодавець, як зараз. І друга частина — зобов’язання держави, коли пенсія стає складовою соціального пакету, незалежно від розміру зарплати (яка за законом не може бути нижче МРОТа). Але тоді пенсія повинна бути як у СРСР — розподільна, в залежності від, наприклад, посади, займаної в останні 10 років трудового стажу.

«СП»: — Наскільки велика ймовірність того, що Мінфін або Мінпраці візьмуться за реалізацію цих ідей?

— Мінфін, швидше за все, ніяким реалізатором так і не стане. Його завдання інше. Він вирішує ситуацію з балансом доходів і витрат федерального бюджету. І зараз, як здається Мінфіну, він цього домігся. Мінфін — бухгалтер. Є гроші, я плачу, немає грошей — до побачення. Це функціонал якраз Мінпраці. Він повинен тут діяти. Але складно сказати, наскільки вони готові, тому що відомий «закон чиновника» говорить: не шукай собі доручень. Інакше кажучи, є доручення — чиновники працюють. Немає доручень — вони нічого не роблять. Так що ініціативи від них чекати не доводиться.

Але згадайте, минулого року Михайло Шмаков (голова Федерації незалежних профспілок Росії — авт.) виходив до президента з пропозицією створити раду по пенсійній реформі. Тому що, на думку профспілок і роботодавців питання з пенсіями ще не вирішене. Їм треба займатися і не скидати з рахунків ще як мінімум двох учасників процесу «донастройкі» пенсійної системи.

Ми, як експерти, визначили, що треба робити. А далі — вже питання переговорів. Питання часу, звичайно, варто. Але хочеться, щоб це було зроблено послідовно і з логікою. Тому що саме по собі, наприклад, об’єднання соціальних фондів на старій платформі нічого не дасть. Тут не можна, як кажуть, ні одного слова з пісні викидати. Але, повторюся, альтернативних рішень просто немає. З однієї простої причини — всі інші варіанти вже пробували, нічого не виходить.