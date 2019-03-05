У Західній Сибіру сьогодні проїдається радянських нафтове спадщина

У Західній Сибіру вже дуже скоро може початися досить серйозне зниження обсягів видобутку нафти, що позначиться і на російському бюджет, який недоотримає трильйони рублів. Все так страшно для нашої країни і втратить вона в не такому вже й далекому майбутньому лідерство в області нафтовидобутку?

Недоотримання коштів в російський бюджет позначиться і на фінансуванні найбільших російських нацпроектів в галузі освіти, житла і т. д. Таку не дуже райдужну картину малюють в Лукойлі.

За словами глави ЛУКОЙЛа Вагіта Алекперова, випадні доходи російського бюджету від неухильного зниження нафтовидобутку в Західному Сибіру в найближчі шість років можуть становити 1,5 трлн рублів при нинішніх цінах. Про це він сказав на засіданні ради федерації, зазначаючи, що мова йде про випадіння доходів від ПВКК і експортного мита.

Сума пристойна, якщо, звичайно, Алекперов не згущує фарби, хоча при цьому зазначає, що в Західному Сибіру знаходяться гігантські запаси нафти – майже 18 млрд тонн. Змінити ситуацію з падінням нафтовидобутку, за його словами, не можна, поки в РФ недосконале податкове законодавство. Воно, як вважає глава Лукойлу, не в повній мірі стимулює постановку на облік нових технологій.

Зазначимо, що ЛУКОЙЛ турбується не даремно: на Західну Сибір, сьогодні є ключовим російським нафтовидобувним регіоном, у компанії припадає істотна частка (44%) від загального виробництва «чорного золота». Практично всі родовища Західного Сибіру відкриті ще в часи СРСР, але з кожним роком цей доробок стає все менше — щорічно регіон втрачає до 3% видобутку нафти, а деякі запаси стає просто невигідно видобувати. Причому ця тенденція як мінімум триває вже років десять, а, як вважають експерти, до 2022 році РФ може втратити своє лідерство в області нафтовидобутку.

Але це може статися навіть раніше, якщо буде продовжуватися висока волатильність цін на нафтовому ринку, а інвестиції в розвідку і розробку родовищ виявляться мінімальними. Поки ж російські компанії знаходяться на піку видобутку, за ним неминуче почнеться падіння — питання лише в тому, наскільки сильним він буде.

«Завдання збільшувати видобуток, інакше буде падіння, була ще до введення санкцій. Логіка санкцій з цим і була пов’язана перекрити кисень для тих варіантів, які Росія розглядала як основних для збільшення обсягів видобутку нафти і збереження природної ренти – глибоководний видобуток, видобуток на шельфі Арктики і важковидобувних запасів Баженовської свити. Саме проти цих проектів і були введені санкції», – вважає експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков, на думку якого, розрахунок на те, що з кожним роком нафта буде дорожчати не виправдався.

Отже, у найближчому майбутньому і російські проекти в Арктиці будуть незатребуваними, так рентабельність виробництва становить понад 120 доларів за барель.

З іншого боку, говорити про те, що російський бюджет може вже в найближчі роки недоотримати трильйони рублів також передчасно. На думку Юшкова, Алекперов перестраховується і спеціально заздалегідь лякає, щоб привернути до проблеми увагу. Однак сьогодні так і не ясно, яка вартість нафти може скластися в середньостроковій перспективі, від якої буде вираховуватись експортне мито і ПВКК, а також якою буде в підсумку податковий режим і що зроблять влади для підтримки виробництва нафти.