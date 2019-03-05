Дубинський оприлюднив докази продажу «Укроборонпрому» броньовиків від офшорної компанії Гладковського

Журналіст Олександр Дубинський на своєму сайті Dubinsky.pro опублікував докази продажу «Укроборонпрому» броньовиків від офшорної компанії партнера чинного президента України Петра Порошенка Олега Гладковського (Свинарчука).

«Публікуємо докази продажу Укроборонпрому броньовиків від офшорної компанії Свинарчука-Гладковського», — написав Олександр Дубинський.

За інформацією журналіста, отримані з оборонного бюджету гроші Олег Гладковський використовував для кредитування свого спільного з Петром Порошенком бізнесу на території Росії.

«Тобто, вкрав у армії і відправив в РФ», — зазначив він.

Зазначимо, що під час прямого ефіру Олександр Дубинський разом із журналістом-розслідувачем Євгеном Плинским розкрили і показали схеми Олега Гладковського в «Укроборонпромі» і в Російській Федерації, а також те, як він через офшорні компанії вів свій «бізнес».