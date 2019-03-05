Макрон закликав ЄС переглянути Шенгенську зону

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність переглянути і модифікувати Шенгенську зону.

“Ми повинні переглянути Шенгенську зону: всі ті, хто хочуть брати участь, повинні виконувати зобов’язання відповідальності”, – заявив Макрон.

Президент Франції вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні і виконувати обов’язки солідарності”.

Макрон також зазначив, що країни Шенгенської зони повинні прийти до єдиного стандарту за правилами надання притулку для біженців.

Раніше Макрон заявив, що країни ЄС, які не допомагають долати наслідки міграційного кризи, повинні покинути Шенгенську зону.