Європарламент відклав скасування переведення годинників

Рішення відклали до квітня 2020 року.



Члени комітету з питань транспорту та туризму Європарламенту в понеділок проголосували за те, щоб відкласти скасування переходу на літній і зимовий час у Євросоюзі.

Європарламентарі вирішили, що країни-члени повинні прийняти рішення, за яким часом жити – літнього або зимового – до квітня 2020 року. А останній переведення годинників в ЄС має відбутися в березні 2021 року, а не в 2019 році, як планувалося раніше.

Таке рішення євродепутатів ставить під сумнів те, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зможе ще до кінця своєї каденції в цьому році позбутися від системи переведення годинників.

У вересні минулого року Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 мільйона громадян ЄС взяли участь в опитуванні з приводу цієї проблеми і більшість підтримали ідею.

Однак відповіді на опитування сильно відрізнялися по всьому блоку. Наприклад, свою думку висловили близько 3 мільйонів німців і лише кілька тисяч італійців. В кінці минулого року австрійське головування в ЄС фактично вирішило не реалізовувати цей план як мінімум до 2021 року.