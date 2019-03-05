Порошенко чекає суду в разі мого обрання – Тимошенко

Кандидат у президенти заявила, що справу Олега Гладковського – верхівка “корупційної піраміди”

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що чинного президента Петра Порошенка і його злочинне корупційне оточення” будуть судити в разі її перемоги на виборах . Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters.

“Незважаючи на те, що під час інтерв’ю агентству Reuters вона говорила тихо, Тимошенко голосно відкрила вогонь по Порошенко в публічному просторі”, – пише агентство.

Тимошенко, коментуючи останній корупційний скандал, пов’язаний з замсекретаря РНБО й бізнес-партнером президента Олегом Гладковским, заявила, що “верхівка айсберга”.

“Під водою знаходиться корупційна піраміда, яка за п’ять років значно зросла. Ми віримо, що виграємо президентську кампанію, і що президент і його злочинне корупційне оточення будуть віддані під суд”, – сказала кандидат у президенти.