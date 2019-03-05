Суїцид соліста The Prodigy: ЗМІ назвали ймовірну причину

49-річний Кіт Флінт, соліст британської групи The Prodigy, покінчив із собою після розставання з дружиною і вимушеної продажу улюбленого будинку в Ессексі (графство на південно-сході Англії).

Як повідомлялося раніше, незабаром після звісток про смерть Кита Флінта, його колега і засновник The Prodigy Ліем Хоулетт повідомив, що це був суїцид. Шанувальники стали гадати, що ж могло змусити їх кумира на такий крок. При цьому в мережі неодноразово відзначали, що музикант давно зав’язав з наркотиками і алкоголем, за кілька днів до смерті його навіть бачили на марафон по бігу, де Флінт показав непоганий результат.

Кіт Флінт і Маюмі познайомилися під час одного з турів групи. Пара одружилася в 2006 році.

Однак після розлучення Флінт вирішив продати будинок, агенти з нерухомості опублікували цю інформацію в минулу п’ятницю. Після смерті музиканта вона була видалена.