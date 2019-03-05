Королівська родина Британії пригрозила інтернет-“тролів”

Про них будуть повідомляти в поліцію.



Королівська сім’я Великобританії попередила, що буде блокувати всіх інтернет-тролів, які розміщують образливі повідомлення на її сторінках у соціальних мережах, і повідомляти про них в поліцію.

Букінгемський палац, Кларенс-хаус і Кенсінгтонський палац прописали політику, яка забороняє образливі, ненависні і расистські висловлювання.

Вони стверджують, що залишають за собою право визначати, хто порушує правила та які коментарі можуть бути заблоковані.

“Мета наших соціальних мереж полягає в тому, щоб створити середовище, в якому наше співтовариство може безпечно брати участь у дебатах і вільно висловлювати свої зауваження, запитання та пропозиції. Ми просимо всіх, хто спілкується в наших соціальних мережах, проявляти ввічливість, доброту і повагу до всіх іншим учасникам наших соціальних мереж”, – йдеться у вказівках монаршого дому.

Правила спілкування передбачають, що повідомлення не повинні містити спам, бути наклепницькими, обманювати інших, бути непристойними, образливими, загрозливими, ненависними, підбурливі або пропагувати матеріали сексуального і насильницького характеру”. Вони також не повинні “сприяти дискримінації за ознакою раси, статі, релігії, національності, інвалідності, сексуальної орієнтації або віку”.

За профілем королівської сім’ї в Twitter стежать близько 3,87 млн користувачів.