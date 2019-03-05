Названо місто з найбільш забрудненою атмосферою

В першу двадцятку входять 15 міст однієї країни.



Індійської місто Гургаон визнано містом з самою забрудненою атмосферою у світі. Про це у вівторок, 5 березня.

Так, згідно з дослідженням IQAir AirVisual і Greenpeace, 15 індійських міст входять в першу двадцятку за показником забруднення атмосфери, а в першій десятці Індії представляють сім міст. Це Гургаон, Газіабад, Фаридабад, Бхіваді, Нойда, Патна та Лакхнау. Нью-Делі займає 11 місце.

Наголошується, що місцеві влади роблять різні зусилля для виправлення ситуації. Останнім часом у столиці та передмістях, у тому числі в Гургаоні, на естакадах і вздовж доріг стали висаджувати рослини, які очищають повітря. Уряд Нью-Делі також оголосило, що в разі погіршення повітря до критичного рівня тимчасово заборонить поїздки на приватних автомобілях.