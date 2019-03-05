На носі вибори: на що вже навесні злетять ціни в Україні

Навесні в Україні подорожчають хліб і м’ясо. Всьому виною підвищення цін на електроенергію, цукор, яйця і зерно. До того ж в березні українців чекають масові доплати до пенсій і монетизація субсидій. Багато отримають гроші і підуть затарюватися в магазинах. Підприємці вигоди не упустять.

Що прогнозують фахівці і скільки будуть коштувати продукти навесні — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні подорожчає хліб. Це пов’язано як з виплатою державою готівки пенсіонерам, так і з монетизацією субсидій;

Експерти відзначають дедалі більшу залежність вартості продуктів від політики, а також тіньової роботи фабрик і виробництв. Так звана сезонність не завжди впливає на ціну.

Правда, катастрофи не буде. Незважаючи на вибори, значного і системного подорожчання очікувати не варто.

Що буде з хлібом

Зниження попиту через скорочення чисельності населення і рівня споживання;

Виробництво хлібобулочних продуктів йде в тінь. Виробництво збільшується, а оператори заявляють, що знижується. Багато приватні пекарні працюють напівлегально;

У березні, перед президентськими виборами, мільйони українців отримають індексацію пенсій і монетизацію субсидій;

Загальносвітові тенденції — ціна на зерно зростає.

“Зростання ціни на хліб буде продовжуватися. Зараз наш хліб коштує значно дорожче, ніж у Польщі чи Литві. Я кажу про різницю до 30%, ми постійно порівнюємо це”, — підкреслив OBOZREVATELпредседатель Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, а також додав: “Незважаючи на це, знижується вартість ціни на хліб. В якійсь мірі це стабілізує її”.

“Людей зараз наситять гривнею, вони підуть її витрачати в магазини. Відповідно, підприємці спробують скористатися ситуацією. Адже логічно, пенсіонери підуть собі купувати не джинси, а хліб чи інші продукти. Ще один пункт в користь подорожчання — збільшення тарифу на електроенергію. З березня він зріс на третину. Логічно, виробники будуть змушені збільшити ціну продукції”, — пояснив нам директор компанії “Агро-Центр” Дмитро Соломчук.

Що буде з іншими продуктами

На думку експертів, серед ходових продуктів варто звернути увагу на молоко і м’ясо.

“Ціна на молоко підвищиться незначно: 0,5-0,7% або залишиться на одному місці. Зараз збори молока повинні збільшитися, тому ситуація буде стабільною. А м’ясо буде рости, потрошку. Від цього ми нікуди не підемо”, — вважає Олексій Дорошенко.

В цілому на зміну ціни продуктів впливають кілька факторів. На них варто звернути увагу:

Політична ситуація в країні. Виробники і підприємці намагаються враховувати ризики.

Стабільність гривні, її співвідношення з доларом і євро.

Збільшення ціни на електроенергію, паливо, воду і газ.

Урожай.

Цікаві дані наводить так званий індекс вареника. Для оцінки потрібно розрахувати вартість необхідних продуктів для приготування вареників за класичним рецептом на чотирьох чоловік. Так, станом на 3 березня, середня вартість такої страви дорівнює 39,2 гривні. До порівняння, у листопаді минулого року аналогічний набір продуктів обійшовся б у 30,04 гривні.

Варто також додати, у Національному банку прогнозують інфляцію за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. Тобто за фактом економічний прогноз краще ніж в 2018, коли інфляція була майже 10%. Можливо, тому цінових стрибків на протязі року і не буде.