Аудитслужба виявила в оборонній сфері порушення майже на 90 мільйонів гривень

Аудиторська служба з 2016 року до початку 2018 року виявила в оборонній сфері України фінансові порушення майже на 90 млн грн.

Відзначається, що в ході ревізії діяльності Міністерства оборони і 27 об’єктів, що належать до його сфери управління, у зазначений період часу відбулися фінансові порушення, що призвели до втрат грошових і матеріальних ресурсів на суму 88,1 млн грн.

Крім того, Госаудитслужба вказала на інші недоліки у фінансово-господарській діяльності оборонної сфери. Зокрема, встановлені факти незаконного використання понад 52 тис. га земель на балансі Міноборони, зокрема, відсутність правовстановлюючих документів на земельні ділянки призвело до їх безповоротної втрати.

Так, у Хмельницькому самовільно захопили та вилучили майже 300 га земель, призначених для квартирно-експлуатаційних відділів, а в Полтаві і Харкові – майже по 800 га. Загальна сума цих земель оцінюється у понад 1,6 млрд грн.

Також оборонне відомство не змогло повернути понад 90 млн грн від своїх боржників через нездатність довести недотримання ними умов договорів. Ще Госаудитслужба встановила, що у ВСУ постачали неякісний вугілля і димову суміш на суму 9 млн грн.