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Макрон запропонував Євросоюзу ввести мінімальну зарплату

05.03.2019

Макрон предложил Евросоюзу ввести минимальную зарплатуПрезидент Франції запропонував ряд реформ.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ряд реформ для забезпечення майбутнього Європейського Союзу. Його ініціативу у вівторок опублікують в 28 країнах ЄС.

На думку Макрона, ЄС необхідна загальна мінімальна заробітна плата, яка була б прийнятною для кожної країни” і колективно обговорювалася щорічно, будучи гарантією того, що громадяни ЄС отримають однакову оплату за ту ж роботу”.

Макрон пропонує створити Європейське агентство захисту демократій, яке забезпечить європейськими експертами кожна держава-член, щоб захистити внутрішній виборчий процес від кібератак, фейкових новин і фінансування політичних партій зовнішніми силами.

Президент Франції пропонує створення Європейської ради внутрішньої безпеки, який передбачає всеевропейское агентство прикордонних сил та офіс з надання притулку, а також Європейська рада безпеки, в якому брала б і Великобританія.

Серед його пропозицій також Європейський клімат-банк, який буде фінансувати перехід ЄС до запропонованих їм екологічним цілям – “нульовим обсягом вуглецю до 2050 року скоротити вдвічі використання пестицидів до 2025 року”.

Європейські сили безпеки харчових продуктів Макрон хоче створити, щоб “поліпшити наш контроль за харчовими продуктами і захистити їх від “загрози лобі” з допомогою “незалежної наукової оцінки речовин, небезпечних для навколишнього середовища і здоров’я”.

Ідею створення Конференції для Європи французький лідер прагне реалізувати до кінця цього року, щоб зміни могли бути запропоновані та схвалені представниками інституцій ЄС і держав-членів.

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