Макрон запропонував Євросоюзу ввести мінімальну зарплату

Президент Франції запропонував ряд реформ.



Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ряд реформ для забезпечення майбутнього Європейського Союзу. Його ініціативу у вівторок опублікують в 28 країнах ЄС.

На думку Макрона, ЄС необхідна загальна мінімальна заробітна плата, яка була б прийнятною для кожної країни” і колективно обговорювалася щорічно, будучи гарантією того, що громадяни ЄС отримають однакову оплату за ту ж роботу”.

Макрон пропонує створити Європейське агентство захисту демократій, яке забезпечить європейськими експертами кожна держава-член, щоб захистити внутрішній виборчий процес від кібератак, фейкових новин і фінансування політичних партій зовнішніми силами.

Президент Франції пропонує створення Європейської ради внутрішньої безпеки, який передбачає всеевропейское агентство прикордонних сил та офіс з надання притулку, а також Європейська рада безпеки, в якому брала б і Великобританія.

Серед його пропозицій також Європейський клімат-банк, який буде фінансувати перехід ЄС до запропонованих їм екологічним цілям – “нульовим обсягом вуглецю до 2050 року скоротити вдвічі використання пестицидів до 2025 року”.

Європейські сили безпеки харчових продуктів Макрон хоче створити, щоб “поліпшити наш контроль за харчовими продуктами і захистити їх від “загрози лобі” з допомогою “незалежної наукової оцінки речовин, небезпечних для навколишнього середовища і здоров’я”.

Ідею створення Конференції для Європи французький лідер прагне реалізувати до кінця цього року, щоб зміни могли бути запропоновані та схвалені представниками інституцій ЄС і держав-членів.