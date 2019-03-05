Лукашенко назвав умову створення єдиної держави з Росією

У країн повинні бути рівні умови.



Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує ідею створення союзної держави з Росією, однак у двох країн повинні бути рівні умови. Про це він сказав у вівторок на нараді з питань участі в інтеграційних структурах і співпраці з європейськими організаціями.

“Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це насамперед почули наші прихильники і опоненти в Російській Федерації”, – заявив Лукашенко.

“При цьому основний принцип даного проекту – рівні умови для наших співгромадян і суб’єктів господарювання. На інших інших принципах союз неможливий”, – додав він.

За його словами, принцип рівних умов повинен неухильно дотримуватися. “Постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним”, – зазначив білоруський президент.

Також Лукашенко сказав, що “історично найширше поле для взаємодії” у Білорусі склалося з Росією, але з-за цього ж є багато постійно виникаючих питань, зокрема, в економічній сфері.

“В інших інших проблем практично не існує”, – підкреслив президент Білорусі.