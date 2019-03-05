Сина Пєскова, судимого любителя розкішного життя, знайшли серед співвласників бургерній

Повний тезка сина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Микола Чоулз став співвласником московської бургерній “Донербургер”, повідомляє “МБХ медіа” з посиланням на “СПАРК-Інтерфакс”.

Дата заснування компанії – 4 березня, Чоулзу в неї належать 50%. Ще 50% фірми володіє якась Карааслан Тайбат Алі-Валиевна, їй же належать ще дві фірми, які займаються ресторанним обслуговуванням. Загальний статутний капітал компанії дорівнював 10 тисяч рублів.

Офіс “Донербургера” знаходиться Москві вулиці в центрі столиці, неподалік від метро “Новокузнецька”. Гендиректором є Василь Спичаков, таку ж посаду він займає ще в двох компаніях – “Аларм Тл”, що займається управлінням нежитловими приміщеннями, і “Ботан”, що спеціалізується на роздрібній продажем напоїв.

Микола Чоулз – син Дмитра Пєскова від першого шлюбу з Анастасією Буденной – онукою радянського полководця Семена Будьонного. Прізвище Чоулз він отримав від свого вітчима, переїхавши до Великобританії. У серпні 2017 року заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) опублікував расследованиеоб автопарку Чоулза, в який входили Range Rover вартістю на той момент дев’ять мільйонів рублів, Ferrari, Mercedes CLA, а також мотоцикл Harley-Davidson.

Навальний також написав, що непрацюючий син Пєскова змінює автомобілі, їздить за кордон, відпочиває на яхтах, займається кінним спортом і літає на приватних літаках.

У Британії Чоулз переїхав в кінці 1990-х років і жив там більше 10 років. У 2009 році він спочатку напав на дівчину і відібрав у неї телефон, за що його засудили до 10 місяців позбавлення волі умовно, а через кілька тижнів син Пєскова в компанії двох знайомих побив підлітка. Після цього його посадили у в’язницю на рік.

Крім того, молода людина, як повідомляв ФБК, не платить аліменти своїй дочці від Євгенії Чердаковой.Більш того, в 2014 році в Москві він побив власну 71-річну бабусю. Жив Чоулз на момент публікації розслідування в квартирі площею 110 квадратних метрів на Великий Дорогомиловской вулиці, раніше він володів і квартирою на Рубльовці, але продав її.

На питання ФБК, є він безробітним, Чоулз тоді відповів: “Так, і до цього (був). Я поки що не працюю”. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на серпень 2017 року, півроку раніше син Пєскова зареєстрував фірму ТОВ “СТС Енерджі” яка, як встановили в ФБК, “діяльності поки ніякої не веде і взагалі ознак життя не подає”. На додаток до всього іншого, Чоулз є злісним порушником ПДР.

Пєсков розслідування Навального коментувати відмовився. Він заявив, що ніколи не буде публічно обговорювати діяльність своїх дітей. Сам Чоулз назвав розслідування ФБК “кошмаром”, “провокацією” і “жахом”.

В останні роки Чоулз живе в Росії. Він деякий час працював спортивним кореспондентом телеканалу Russia Today і в компанії друга батька, бізнесмена Зії Магомедова. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що дочка Пєскова Єлизавета, давно живе у Франції, проходить стажування в Європарламенті у ультраправого євродепутата від Франції Емеріка Шопрада.