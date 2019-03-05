Фаріон відповіла Гордону: “Быдляк Зеленський”

Член політичної сили “Свобода” Ірина Фаріон відповіла на звинувачення журналіста Дмитра Гордона, який назвав її агентом ФСБ.

Також вона виступила проти кандидата в президенти Володимира Зеленського, назвавши його виборців дебілами. Гнівний пост Фаріон оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

“Панове! Що я помітила. Там, кажуть, один га*дон в штани наклав від страху…. та кому ти потрібен, нещастя… Так от, панове. Всі брудні коменти йдуть насамперед від бидляка Зеленського. Як розкішно, що ми їх так просто і легко ідентифікували. Рівень підтримки цього блазня — це коефіцієнт дебілів в країні. Отже, на виборах ми отримаємо їх перепис. І це прекрасно. Борітеся — поборете!” — написала вона.