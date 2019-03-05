Гілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США

“Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю”, – заявила Клінтон.

Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного поділу в суспільстві. Вона також підкреслила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії.

“Я збираюся зробити все, що можу, щоб допомогти демократам повернути Білий дім”, – додала Клінтон.

Вибори президента США відбулися 8 листопада 2016 року. Хілларі Клінтон, яка балотувалася від Демократичної партії вважалася безумовним фаворитом перегонів, все ж поступилася республіканцеві Дональду Трампу.

У 2017 році вона випустила книгу “Що сталося”, в якій розповіла про свою найбільшу помилку, яка не дозволила їй перемогти на виборах. У ній вона також заявила, що більше не буде балотуватися на цей пост.