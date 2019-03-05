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Президент Сербії назвав умову визнання незалежності Косово

05.03.2019

Президент Сербии назвал условие признания независимости КосовоСербія повинна отримати щось натомість.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград може визнати незалежність Косово.

В інтерв’ю італійському інформаційному агентству ANSA Вучич зазначив, що для цього Сербія повинна отримати щось натомість в рамках великої угоди.

“Ми повинні знайти компроміс, ми не можемо визнати Косово, не отримавши нічого з іншого боку. Я впевнений, що з допомогою наших європейських друзів і за підтримки Росії, Америки, Китаю та інших країн ми зможемо досягти рішення”, – сказав він.

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