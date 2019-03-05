В Україні щосили миють гроші, щоб заповнити декларації відомим людям

Від банків зажадали зупиняти підозрілі грошові проводки і повідомляти компетентним органам

Згідно нього, головна особливість подібних операцій — купівля ОВДП за більш високою ціною і продаж за нижчою (зі збитком) з одним і тим же ISIN-кодом юридичної особи за короткий проміжок часу. По кілька разів на протязі одного робочого дня.

Щоб подібне не повторювалося від українських банків зажадали краще вивчати фінансові операції своїх клієнтів. І одразу відмовляти їм у перерахуванні коштів при найменших підозрах на ризикову діяльність. Описану схему регулятор відкрито назвав ризиковою, і зобов’язав підопічних інформувати про неї Держфінмоніторинг та інші компетентні органи.

наявність економічної доцільності (сенсу) за відповідним фінансовим операціям; терміну зберігання ОВДП у портфелі цінних паперів клієнта (зокрема, незначний проміжок часу вмісту ЦП); відповідності ціни ОВДП їх справедливої вартості; циклічності фінансових операцій; фактів отримання фізичними особами регулярних доходів, а суб’єктами господарювання — регулярних збитків, що виникли в результаті купівлі-продажу ОВДП; істотного розбіжності між розміром коштів, витрачених на інвестування в ОВДП, і отриманим прибутком (збитком) можливий зв’язок між учасниками фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП.

Хоча нацбанківці все розписали на прикладі держоблігацій, проте відразу уточнили, що подібні схеми можуть застосовуватися і при роботі з іншими цінними паперами. І закликав банкірів бути пильними та обачними при роботі з фондовими брокерами. Перевіряти їх і їх операції. Теж саме НБУ попросить у свого колеги-регулятора — Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Їй донесуть про кожному підозрілому факт, виявлений центробанком, попросять провести перевірку та вжити заходів.