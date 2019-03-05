Фонд британського принца запідозрили у виведенні грошей з російських офшорів

Мова йде про мільярди доларів.



Російський інвестбанк, голова якого зустрічався з принцом Чарльзом, керував мережею офшорних компаній, через які з Росії були виведені мільярди доларів. Про це пише BBC.

Міжнародне розслідування показало, як мережа офшорів отримувала гроші від компаній, пов’язаних з масштабною аферою. Мова йде про російського олігарха Рубена Варданяне, колишньому голові інвестиційного банку “Тройка Діалог”.

Гроші, які надходили з офшорної мережі, направлялися, зокрема, у Благодійний фонд принца Уельського на реставрацію історичного маєтку XVIII століття Дамфріс-Хаус в Шотландії.

У фонді заявили, що пожертвування Варданяна проходили ретельну юридичну перевірку, яка не виявила приводів для побоювань.

Мережа з понад 70 офшорних компаній виявили в результаті витоку бази 1,3 млн банківських транзакцій, доступ до якої отримав Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Організація надала доступ до документів журналістам BBC і The Guardian.

У період між 2009 і 2011 роками Благодійний фонд принца Уельського отримав три платежу на загальну суму 202 000 доларів через литовський банк Ukio, який був закритий у 2013 році.

Платежі посилала компанія Quantus Division Ltd, яка, як випливає з опублікованих документів, була частиною мережі офшорів, використаних для виведення мільярдів доларів з Росії.

Мережею керував московський інвестиційний банк “Трійка Діалог”, генеральним директором якого був Варданян. Протягом ряду років Варданян підтримував особисті та ділові стосунки з принцом Чарльзом.

У 2010 році банкір відвідав захід у Віндзорському замку, присвячене вірменської культури. Там виступав принц Чарльз, який говорив про плани реставрації Дамфріс-Хауса.

Мережа цих компаній була створена “Трійкою” для обслуговування клієнтів, багато з яких належать до російської еліти. Вони використовувалися для переміщення коштів по всьому світу, як у бізнес-цілях, так і для особистого користування.

Ці гроші йшли на найрізноманітніші потреби від купівлі нерухомості у Великобританії, яхт і творів мистецтва до квитків на чемпіонат світу по футболу.

Рубен Варданян і його партнери в 2011 році заробили 1 млрд доларів, продавши “Трійку” державному Ощадбанку.

У документах, з якими ознайомилася BBC, йдеться, що призначення платежів, що надходили на адресу Quantus Division Ltd та інших задіяних в офшорної мережі компаній, вказувалося, що вони йдуть на оплату продуктів харчування, електроніки, будматеріалів і навіть сантехніки.

Всі ці “закупівлі”, однак, здійснювалися компаніями, у яких не було офісів і співробітників, щодо яких немає свідчень реального ведення торговельної діяльності. Це може говорити про те, що насправді жодна з цих поставок не здійснювалися, йдеться в матеріалі.

З документів також випливає, що десятки мільйонів доларів надходили в компанії, що входили в мережу, від інших компаній, які були пов’язані з тяжкими злочинами.

Серед них одна з найбільших в Росії афер, розкрито юристом Сергієм Магнітським: шахрайство з податками на суму 230 млн доларів.

Витік банківських даних з Ukio Bancas показує, що компанії, які заробили на тій афері, провели через схему “Трійки” 123 млн доларів.