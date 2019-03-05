У Румунії затримали автомобіль з України з 84,3 кг героїну

Прикордонники знайшли 167 упаковок з наркотиком.



Румунські силовики затримали автомобіль, у якому двоє громадян Нідерландів провезли з України 84,3 кг героїну. Про це у вівторок, 5 березня, повідомляє румунська директорат з розслідування організованої злочинності та тероризму.

Відзначається, що в автомобіль, зареєстрований у Німеччині, перетнув румунський кордон 4 березня в пункті пропуску Сігету-Мармацієй. У спеціально обладнаній схованці силовики виявили 167 упаковок, що містять 84,3 кг героїну.

Підозрюваних планують заарештувати на 30 діб.