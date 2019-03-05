Укроборонпром відповів на нові звинувачення журналістів

За їх словами сюжет має ознаки маніпуляцій і проявом за ангажованої журналістики, так як автори не призвели точку зору Концерну, яку їм надали за запитом.

В «Укроборонпромі» наголошують, що заяви про семикратном підвищення цін на висотоміри для Ан-26 є некоректними.

«У договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літака комплектів высотомеров за три приладу в кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади повинні були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року. Українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники Концерну, повідомили про відсутність цих высотомеров. Єдиною компанією, яка погодилася доставити ці вироби, було ТОВ «АН-Сервіс». Їх було перевірено фахівцями ДП «завод 410 ГА» і представниками замовника», — йдеться в повідомленні.

В держконцерні додали, що імпорту в Україну таких приладів не зафіксовано. «Укроборонпром» не коментує питання доставки в той же час стверджує, що твердження журналістів про вартість товарів «не коректні без повного розуміння ними всіх нюансів формування митної вартості».

«Про оптимальну ціну закупівлі свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади в української сторони, а не безпосередньо у виробника — РФ, яка є її партнером в Митному союзі і могла запропонувати свою ціну. Наголошуємо, що прибуток Концерну за цією поставкою була не менш рентабельності всього контракту. Виконання цього договору забезпечило роботою кілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість склала близько $ 6 млн», — додали в Концерні.

Зазначимо, що згідно з даними журналістів за одні тільки висотоміри Концерн заплатив більше 567 тисяч доларів. Також у розслідуванні журналісти показали митні декларації з ОАЕ, через які ввозили в Україну дані висотоміри. У зазначених документах зазначена вартість приладів — 90 000 доларів США.