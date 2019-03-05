Нардеп: Листування Гладковського і Ко в сюжеті журналістів справжні, їх підтвердило НАБУ

НАБУ в березні 2017 року отримало листування групи осіб, які фігурують у розслідуванні журналістів Bigus.info.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив народний депутат Борислав Береза.

Нардеп пише, що для того, щоб закрити питання з достовірністю листування потрібно всього лише підтвердження будь-якого правоохоронного органу і таким органом стала НАБОРУ.

«Так, керівництву НАБУ потрібно просто підтвердити їх достовірність. І вони це можуть зробити. Але тоді виникне питання про те, чому вони, отримавши ці роздруківки 1 березня 2017 року, нічого не робили до появи розслідування Bigus.info? Дивно, що два роки працювали схеми, а наш флагман антикорупційної боротьби їх не помічав. У чому ж причина? Вони хотіли, щоб фігуранти справи «закопали» себе ще більше? Або в НАБУ настала тимчасова сліпота відносно учасників листування? Підозрюю, що відповіді на ці питання будуть в четвертій частині. Але після цієї відповіді виникнуть нові питання. І до НАБУ теж», — пише нарде.

Береза опублікував фото титульного аркуша справи з листуванням. На ньому стоїть голови детективів НАБУ Андрія Калужинского. «Так, листування справжні», — підкреслив він.