Знайдено четвертий “отруйник” Скрипалів – ЗМІ

У журналістів є відомості про ще одному “грушнике”.



До отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері може бути причетний четвертий співробітник російських спецслужб.

Так вважає Роман Доброхотов – головний редактор видання The Insider, яке спільно з агентством Bellingcat розсекретило особистості агентів Анатолія Чепіги-“Боширова”, Олександра Мишкіна-“Петрова” і Дениса Сергєєва-“Федотове”.

“Ми припускаємо, що є четвертий чоловік, – про це писали британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більше того, у нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ і дуже активно перемещавшийся по Європі”, – сказав Доброхотов.

На даний момент журналісти займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного.