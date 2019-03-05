Повінь – зміна системи

Menu
Close

Знайдено четвертий “отруйник” Скрипалів – ЗМІ

05.03.2019

Найден четвертый "отравитель" Скрипалей - СМИУ журналістів є відомості про ще одному “грушнике”.

До отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері може бути причетний четвертий співробітник російських спецслужб.

Так вважає Роман Доброхотов – головний редактор видання The Insider, яке спільно з агентством Bellingcat розсекретило особистості агентів Анатолія Чепіги-“Боширова”, Олександра Мишкіна-“Петрова” і Дениса Сергєєва-“Федотове”.

“Ми припускаємо, що є четвертий чоловік, – про це писали британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більше того, у нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ і дуже активно перемещавшийся по Європі”, – сказав Доброхотов.

На даний момент журналісти займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного.

Читайте також:   Єгипетські військові відзвітували про хід антитерористичної операції на Синаї
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *