У самій суворої в’язниці Британії з ув’язнених зробили кофеваров

Укладені швидше адаптуються на волі.



В найсуворішій в’язниці Великобританії злочинців перевиховують у кофеваров. Ті, хто готується незабаром вийти на свободу, проходять навчання за спеціальністю бариста. Таким чином, колишні арештанти швидше знайдуть собі роботу на волі.

Кава з цього тюремного цеху продають по всій Великобританії. На невеликому підприємстві засуджених молодих вчать смажити зерна, варити різні види напою і правильно подавати їх.

“Вони щодня готують каву, збивають молоко, вчаться варити еспресо, налаштовувати кавомолку, обслуговувати кофемашину – роблять все, що повинен знати хороший бариста. Також розповідаємо, як обслуговувати людей і вчимо правил гігієни”, – розповів співзасновник кафе Макс Дубиел.

В’язницю, де вчать кавового мистецтва, вважають однією з найсуворіших у всій Великобританії. Тут утримують 400 молодих людей у віці від 18 до 20 років, 70 з них – на довічний термін. І на бариста вчать не всіх. Щорічно вибирають тільки 10, які незабаром повинні вийти на свободу.

По всій Великобританії в тюрмах відбувають покарання понад чотири тисячі хлопців. І кожен третій з них повертається за ґрати знову – саме з-за проблем з адаптацією на волі.