Курс євро в Україні впав до рекордної позначки: чого чекати від валюти

В Україні курс євро опустився до 30,41 грн/€. Востаннє європейська валюта знижувалася до такої позначки вісім місяців тому – 22 червня 2018-го. У березні 2019-го курс гривні по відношенню до євро може досягти річного мінімуму.

Про це OBOZREVATEL розповіли аналітики валютних ринків. Так, фінансовий експерт Володимир Мазуренко вважає, що курс європейської валюти при сприятливих обставинах може опуститися до 30,3 грн/€. У той же час старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин упевнений, що мінімальна відмітка в коридорі складе 30,5 грн/€.

Що вплинуло на курс євро в Україні:

світові тренди на фінансових ринках; підвищення облікової ставки в США призводить до зниження євро та інших світових валют;

торговий оборот з ЄС; експортні виручки дозволяють поповнювати валютний запас України, підвищуючи курс національної валюти по відношенню до європейської;

конъектура на сировинних ринках; Україна в першу чергу заробляє на експорті сировини: чим вище ціни на неї, тим більше валюти надходить в країну;

Курс євро за рік

“З початку 2019 року на ринку сформувалися сприятливі умови для гривні, викликані монетарною політикою НБУ і високою дохідністю ОВДП (облігації внутрішньої держпозики. – Ред.), яка приваблює іноземних інвесторів (за січень-лютий нерезиденти збільшили портфель гривневих ОВДП більш ніж на 10%, до 12,9 млрд грн)”, – пояснює Андрій Шевчишин.

Згідно з даними НБУ, максимальний курс євро за останній рік склав 33,12 грн/євро (28 вересня 2018-го). 5 березня 2019-го довідковий курс європейської валюти по відношенню до гривні становив всього 30,41 грн/€.

“Курс європейської валюти більше залежить від його вартості на світових ринках, політичної ситуації в ЄС, від співвідношення долара до євро. Попит на внутрішньому українському ринку також відіграє свою роль, проте все-таки більш важливий фактор – співвідношення долар/євро”, – впевнений Мазуренко.

Варто також зазначити, що гривня з середини лютого також зміцнюється по відношенню до долара. Як раніше писав OBOZREVATEL, курс гривні до долара в березні буде коливатися в діапазоні 26,75–27,75 грн/$.

У 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. У той же час в грудні американська валюта буде продаватися вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).