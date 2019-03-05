У Чехії знову зіткнулися пасажирські поїзди

Другий день поспіль відбуваються лобові зіткнення.

У Чехії другий день поспіль відбуваються лобові зіткнення поїздів. У вівторок, 5 березня, два пасажирські потяги зіткнулися на Головному вокзалі південно-східного міста Брно.

За словами представника об’єднаної служби пожежних та рятувальників країни Мартіна Драпала, в результаті аварії постраждали більше двох десятків людей.

“При проходженні через зупинку Головний вокзал Брно у вівторок уранці зіткнулися два пасажирських потяги”, – сказав Драпал, медики обстежили всіх потерпілих на місці НП.

Тим часом, ЗМІ повідомляють про 23 постраждалих, 15 з яких знадобилася госпіталізація. У той же час в чеській поліції офіційно підтвердили інформацію про 21 постраждалого.

Драпал також уточнив, що аварія сталася з поїздами приміського сполучення.

Представники поліції і Чеських залізниць вже створили комісію, яка займається з’ясуванням обставин інциденту.

З-за ПП склади приходять у Брно з незначним запізненням (до 20 хвилин), а деякі приміські поїзди були зовсім скасовані.