В Індії поліцейський верблюд “оголосив голодування” з-за смерті господаря

Тварина в депресії.



Поліцейський верблюд 56-річного помічника молодшого інспектора Шивраджа Гадви з Індії вже більше місяця не їсть і не п’є води. Тварина дуже важко переживає смерть свого господаря, стверджують ветеринари.

Шивраджа Гадви в кінці січня 2019 року вирушив патрулювати кордон з Пакистаном в окрузі Кач, штат Гуджарат. Правоохоронець прибув на місце на верблюді і нагодував його. Через кілька миттєвостей Гадви втратив свідомість через серцевого нападу.

Очевидці події викликали швидку допомогу, чоловіка доставили в найближчу лікарню. Його стан погіршився, тому медики прийняли рішення відправити пацієнта в лікарню з більш сучасним обладнанням. Вона була розташована в 80 кілометрах від місця події. По дорозі чоловік помер.

З моменту смерті поліцейського його верблюд відмовляється пити і їсти і виглядає сумним. “Ми намагаємося допомогти верблюдові відновитися”, – говорить колега покійного, інспектор Ст. Кхант.