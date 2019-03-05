Геращенко сказав, що за прослуховуванням Зеленського варто СБУ

Член колегії МВС України, народний депутат від фракції “Народний фронт” Антон Геращенко заявив, що прослуховуючі пристрої, які знайшли біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського є технікою спеціального призначення. Її можна придбати тільки за ліцензії від СБУ, зазначив політик.

“Цю техніку можна придбати в Інтернеті або на базарі. Вона продається тільки суб’єктам оперативно-розшукової діяльності, що мають ліцензію, що видається СБУ”, – заявив Геращенко і додав, що Україна, можливо, стоїть на порозі свого “Уотергейту”.

Як передавали “Вести”, 4 березня в Шевченківське управління поліції надійшло повідомлення про знайдену коробці з невідомим устаткуванням на даху будівлі, де знаходиться офіс кандидата в президенти Зеленського. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що знайдене обладнання є апаратурою для прослуховування. Слідчі почали кримінальне провадження за фактом виявлення обладнання.