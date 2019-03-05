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Геращенко сказав, що за прослуховуванням Зеленського варто СБУ

05.03.2019

Геращенко сказал, что за прослушкой Зеленского стоит СБУ

Член колегії МВС України, народний депутат від фракції “Народний фронт” Антон Геращенко заявив, що прослуховуючі пристрої, які знайшли біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського є технікою спеціального призначення. Її можна придбати тільки за ліцензії від СБУ, зазначив політик.

“Цю техніку можна придбати в Інтернеті або на базарі. Вона продається тільки суб’єктам оперативно-розшукової діяльності, що мають ліцензію, що видається СБУ”, – заявив Геращенко і додав, що Україна, можливо, стоїть на порозі свого “Уотергейту”.

Як передавали “Вести”, 4 березня в Шевченківське управління поліції надійшло повідомлення про знайдену коробці з невідомим устаткуванням на даху будівлі, де знаходиться офіс кандидата в президенти Зеленського. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що знайдене обладнання є апаратурою для прослуховування. Слідчі почали кримінальне провадження за фактом виявлення обладнання.

Геращенко сказал, что за прослушкой Зеленского стоит СБУ

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